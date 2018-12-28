Погода в Кишиневе: ждать ли сюрпризов

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КИШИНЕВ, 28 дек - Sputnik. По прогнозам метеорологов, сегодня в Молдове ожидается переменная облачность, местами возможен мокрый снег, переходящий в дождь. Температура воздуха в дневные часы составит от +1 до +4 градусов по Цельсию. Скорость ветра будет достигать пяти-семи метров в секунду.

© REUTERS / Lucas Jackson Последствия изменений климата: ледники в Гренландии начали таять 10

В субботу и воскресенье характер погоды останется неизменным. Так, в дневные часы ожидается от +2 до +4 градусов по Цельсию, ожидаются дожди. Столбик термометра покажет от +2 до -1 градуса.

Праздники и народные приметы

В церкви 28 декабря почитается память святого Трифона Печенгского, который жил в XVI веке на территории Кольского полуострова. В миру носил имя Митрофан и родился в семье священника на территории Новгородской земли. Предание гласит, что однажды Трифон услышал голос, который повелел ему следовать на Север. Так Трифон и попал на Кольский полуостров, где стал жить около реки Печенга, проповедуя Евангелие саамам. Там же он построил храм и основал монастырь в честь Святой Троицы. В этой же обители Митрофан впоследствии принял постриг, получив имя Трифон, а также был рукоположен в иеромонахи. Через некоторое время Трифон становится игуменом монастыря. На Руси Трифон почитается как покровитель моряков, и именно ему молятся в случае опасности.