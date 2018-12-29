Погодные рекорды Молдовы 29 декабря

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 29 декабря.

КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха, установленный на территории Молдовы 29 декабря, зарегистрирован более семи десятилетий назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

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По информации метеорологов, 29 декабря 1942 года столбик термометра опустился до -21,5 градуса по Цельсию.

А вот температурный максимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали сравнительно недавно. В 2000 году столбик термометра поднялся до +13,5 градуса.

Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 29 декабря, составляет 35 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.