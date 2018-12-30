Погода в Молдове: тучи в небе хмурятся, а новогоднего снега не видать

Зима в Молдову долго собирается, судя по прогнозам синоптиков.

КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, сегодня ожидается переменная облачность, возможен слабый снег. Температура воздуха днём будет около 1°С, а ночью может достигнуть ―3°С...―4°С.

В Кишиневе с утра местами пройдут небольшие осадки. Скорость ветра составит максимум 3,5 метра в секунду.

В новогоднюю ночь осадков не предвидится.

Народные приметы 30 декабря.

Устойчивый юго-западный ветер предвещает снежную погоду без больших морозов. Средняя облачность с прояснениями — к хорошей погоде.

Если в декабре снег привалит вплотную к заборам - плохое будет лето; коли же останется промежуток - урожайное. Коли в декабре большой иней, бугры снега, глубоко промёрзшая земля - то это к урожаю. Грачи-зимовщики - к теплой зиме. Если в декабре снег глубокий - хлеб уродится хороший.

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