Финиш года: у природы нет другой погоды

Представляем традиционное сообщение о погоде на ближайшие дни, также читайте подборку примет на 31 декабря.

КИШИНЕВ, 31 дек - Sputnik. Последний день 2018-го года в Молдове будет ясным. Погода ожидается без осадков, сообщают синоптики.

В Кишиенве днем воздух прогреется до +4 градуса, ночью столбик термометра тоже покажет 4, но со знаком минус.

В южных районах страны температура воздуха составит +2...+5 градусов днем и -0...-3 ночью. Утром 1 января 2019 года будет морозно, но синоптики также не прогнозируют осадки. . Температура воздуха составит от минус одного до +2 градусов.

Атмосферное давление в норме . Ветер северный, 2-7 м/с.

Приметы на 31 декабря.

Нельзя встречать Новый год с долгами или пустыми карманами.

Нельзя выносить мусор в новогоднюю ночь.

Нельзя встречать Новый год в неубранной квартире.

Тому, кто выпил рюмку перед боем курантов последним, в Новом году улыбнется удача.

Если 31 декабря вы чихаете, то весь год будете счастливыми.

Если в Новый год морозно и ясно, то год обещает быть прекрасным.

Если после наступления Нового года первым в дом войдет мужчина, то весь год проживете в достатке.

Если 1 января солнечно, то и первый день лета будет таким же.