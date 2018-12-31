08:56 31 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.52
  • USD17.14
  • RUB0.25
  • RON4.20
  • UAH0.62
Поиск
Гололед

Финиш года: у природы нет другой погоды

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
Получить короткую ссылку
58 0 0

Представляем традиционное сообщение о погоде на ближайшие дни, также читайте подборку примет на 31 декабря.

КИШИНЕВ, 31 дек - Sputnik. Последний день 2018-го года в Молдове будет ясным. Погода ожидается без осадков, сообщают синоптики.

В Кишиенве днем воздух прогреется до +4 градуса, ночью столбик термометра тоже покажет 4, но со знаком минус. 

В южных районах страны температура воздуха составит +2...+5 градусов днем и -0...-3 ночью. Утром 1 января 2019 года будет морозно, но синоптики также не прогнозируют осадки. . Температура воздуха составит от минус одного до +2 градусов.

Атмосферное давление в норме . Ветер северный, 2-7 м/с.

Приметы на 31 декабря.

Нельзя встречать Новый год с долгами или пустыми карманами.
Нельзя выносить мусор в новогоднюю ночь.
Нельзя встречать Новый год в неубранной квартире.

Тому, кто выпил рюмку перед боем курантов последним, в Новом году улыбнется удача.

Если 31 декабря вы чихаете, то весь год будете счастливыми.

Если в Новый год морозно и ясно, то год обещает быть прекрасным.

Если после наступления Нового года первым в дом войдет мужчина, то весь год проживете в достатке.

Если 1 января солнечно, то и первый день лета будет таким же.

Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Рождественская ель в Греции
Самые необычные и впечатляющие новогоднии елки по всему миру
У Мисс Африка на церемонии награждения загорелся парик
 Девушка не сразу заметила пламя у себя на голове - видео
На что тратят деньги жители Молдовы
Еда, та и только: на что молдаване тратят деньги

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться