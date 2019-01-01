Точный прогноз погоды в Молдове: ждать ли зимы в первые дни 2019 года

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КИШИНЕВ, 01 янв - Sputnik. Похоже, что в первый день наступившего 2019-го года зима не укрепится в своих правах на территории республики.

По прогнозам метеорологов, в первый день года по республике температура воздуха составит от +1 до +5 градусов по Цельсию. Осадков не ожидается, лишь из-за переменной облачности будут изредка выглядывать скупые солнечные лучи.

© Sputnik / Кирилл Каллиников О чем мы не должны забывать в Рождественский пост

Однако в ночь на второе января синоптики обещают небольшие осадки в виде снега. Станет немного холоднее, ожидается до -5, -6 градусов. Днем второго января столбики термометров покажут от 0 до +3 градусов. Вся текущая неделя, по данным метеорологов, будет бесснежной, лишь на Рождество, 7 января, ожидается легкий снег.

Народные приметы

В то время, как во всем мире отмечается наступление Нового года, православные христиане отмечают день преподобного Илии Муромца (Печерского). Он был воином и монахом, служил своему Отечеству при княжении Владимира Мономаха.

Всю свою жизнь провел Илия в походах, а в конце жизни принял монашеский постриг и затворился в Киево-Печерской лавре. Он скончался в 1188 году. Там и покоятся его святые мощи.

О преподобном Илии известно также, что он скончался, сложив персты правой руки для молитвы так, как принято и теперь в Православной Церкви - три первые перста вместе, а два последних пригнув к ладони. В период борьбы со старообрядческим расколом этот факт из жития святого служил сильным доказательством в пользу трехперстного сложения.

Кстати, именно этого святого народное предание отождествило со знаменитым былинным богатырем Ильей Муромцем. А в некоторых воинских частях России построены часовни во имя преподобного Илии Муромца.