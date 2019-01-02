Какие сюрпризы приготовила погода в первый рабочий день 2019 года

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КИШИНЕВ, 2 янв - Sputnik. По прогнозам метеорологов, сегодня в Молдове ожидается пасмурная погода, без осадков. Температура воздуха составит от +1 до +5 градусов по Цельсию. Осадков не ожидается, лишь из-за переменной облачности будут изредка выглядывать скупые солнечные лучи.

© Sputnik / Alexander Liskin Климат меняется на глазах — Гольфстрим слабеет, Европа будет мерзнуть

Вся неделя, по данным метеорологов, будет бесснежной, лишь на Рождество, 7 января, ожидается легкий снег.

Народные приметы

2 января верующие почитают Иоанна Кронштадского – православного святого, который жил в XIX веке. Также в этот день молятся Святому Игнатию Богоносцу. В честь этих святых в храмах служат молебны и устраивают крестные ходы. В народном календаре говорится о том, что большое внимание 2 января уделяется защите домов от злых сил. О погоде в день 2 января можно судить о том, каким будет урожай.

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В этот день начинали готовиться к празднованию Рождества. Хозяйки убирали в домах, запасались продуктами, красили мебель и стены. Все разучивали колядки, песни, шили карнавальные костюмы. И вспоминали приметы!

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