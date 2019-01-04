На Молдову надвигаются снегопады

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КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. По прогнозам метеорологов, сегодня в Молдове ожидается пасмурная погода, возможны осадки - в виде мокрого снега. Температура воздуха составит от +1 до +2 градусов по Цельсию.

© Sputnik / Сергей Пятаков Путешествие в экзотические страны: туристов предупредили о вирусах

Всю неделю, по данным метеорологов, будет стоять пасмурная погода. В выходные ожидаются снегопады

Народные приметы

Святую великомученицу Анастасию в народе Узорешительницей называют, считая покровительницей беременных и молясь ей при родах. Но во все времена люди, на Бога надеясь, старались и сами не оплошать. А потому женщине, ожидающей рождения ребенка, запрещалось многое из того, на что в повседневной жизни никто бы внимания не обратил.

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В этот день смотрели на погоду и говорили о том, каким будет октябрь месяц. Также существовало множество примет, по которым судили об урожае. Родившимся в День Святой Анастасии, стоило носить талисман с яшмой, поскольку считалось, что это поможет уберечься от злых сил.

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