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Зима в Кишиневе

В субботу в Молдове похолодает, а в воскресенье ожидается снегопад

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (541)
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КИШИНЕВ, 5 янв - Sputnik. По прогнозам метеорологов, в субботу в Молдове ожидается небольшое похолодание. Днем столбик термометра покажет от 0 до +1 градуса по Цельсию на юге и до -4 градусов на севере страны.

Ночью в южных районах Молдовы температура воздуха опустится до -4 градусов. А в северных районах, по данным Государственной гидрометеорологической службы, в ночное время ожидаются настоящие морозы, до -10 градусов.

В центральных районах и в Кишиневе температура составит от 0 до -1 градуса днем и от -6 до -7 градусов ночью.

В субботу будет пасмурная погода с переменной облачностью, ветер юго-западный, до 7 метров в секунду. Атмосферное давление будет нормальным. В воскресенье ожидаются снегопады на всей территории страны и небольшое потепление.

Народные приметы

Пятого января отмечается Федулов день — церковный праздник в честь святого Феодула. В народе его называют Федулом Зимним в отличие от весеннего Федула Ветреника.

Снег
© Sputnik / Miroslav Rotari
На Молдову надвигаются снегопады

День получил свое название в честь святого Феодула. Он жил в Фессалониках в III веке, когда римские императоры вели жестокие гонения на христиан. Феодул состоял чтецом при церкви и был брошен в море за отказ отречься от христианской веры.

Считалось, что если в этот день идет снег с сильным ветром, значит, середина лета будет дождливой и сырой.

По народному поверью, в Федулов день старались не работать с острыми инструментами, вилами, топорами и ножами — верили, что если пораниться в этот день, то раны долго не заживут.

Также Федул Зимний считался покровителем всякого скота — хозяева проявляли особое внимание к коровам, овцам, свиньям, домашней птице, ухаживали за ними с особым рвением, задавали обильный корм.

В этот день пекли печенье в форме овечек, коровок и птиц, которые сразу же заворачивали в чистое полотенце. Пекли и постные лепешки, которые скармливали животным в хлеву.

Тема:
Погода в Молдове (541)

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Теги:
погода, Молдова
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