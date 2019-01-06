На Молдову надвигаются сильнейшие морозы и обильные снегопады

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. По прогнозам метеорологов, сегодня в Молдове ожидается похолодание. Днем возможен снег. Столбик термометра покажет от -2 до +1 градуса по Цельсию на юге и до -4 градусов на севере страны.

© REUTERS / Lucas Jackson Последствия изменений климата: ледники в Гренландии начали таять 10

Ночью в южных районах Молдовы температура воздуха опустится до -4 градусов. А в северных районах, по данным Государственной гидрометеорологической службы, в ночное время ожидаются настоящие морозы, до -10 градусов.

В центральных районах и в Кишиневе температура составит от 0 до -1 градуса днем и от -6 до -7 градусов ночью.

Неужели апрельский снег в Молдове - это продукт климатического оружия>>>

К вечеру воскресенья на Молдову обрушится циклон, который придет в республику с Украины. В ближайшие дни ожидаются обильные снегопады и морозы до - 10.

При этом атмосферное давление будет нормальным.

Народные приметы

6 января в церквях проходила торжественная служба, а те, кто на нее по тем или иным причинам не могли попасть, славили Господа дома, рассказывая детям о рождении Иисуса Христа, о волхвах и святых апостолах.

© Photo : Миронова Татьяна Синоптик: климат в Молдове меняется вместе с глобальным потеплением

Так исподволь воспитывалось в ребенке уважение к традициям и обычаям не только своего народа, но и всего христианского мира. Поздно вечером 6 января, когда совсем уже смеркалось, ходила по домам веселая Коляда, состоящая из шумной толпы ряженых, прославляющих Господа и желающих хозяевам здоровья и благоденствия. У древних славян Коляда символизировала тепло, дарующее плодородие земле и веселье людям. В колядках - обрядовых песнях воспевалось солнце, звучали пожелания богатого урожая и счастливого брака.

Под влиянием церкви, не признававшей славянскую Коляду, из колядок со временем стали исчезать языческие символы, уступая место христианским. Что, впрочем, нисколько не сказалось на щедрости и гостеприимстве тех, кто во все времена с удовольствием и от души одаривал колядующих всевозможными лакомствами, специально для этого дня приготовленными.

© Sputnik / Alexander Liskin Климат меняется на глазах — Гольфстрим слабеет, Европа будет мерзнуть

Но Сочельник считался прежде всего семейным ужином. Когда в доме царили мир, покой и согласие, а все горести и печали предавались забвению. По старинному обычаю праздничный стол 6 января сначала посыпали сеном - в память о вертепе и яслях, первом пристанище Христа. Потом его покрывали скатертью, из-под которой самый уважаемый член семьи должен был вытянуть соломинку. Если она оказывалась длинной - рассчитывали на хороший урожай, короткая соломинка предрекала бескормицу. А девушки в Рождественский сочельник гадали на кутье. Для чего нужно было плеснуть ее из ложки на дверь и внимательно слушать, о чем станет говорить первый человек, ее отворивший. Каков был предмет его разговора, такова была и судьба гадавшей. Остальные члены семьи предпочитали и кутью, и сочиво, и взвар использовать по прямому назначению, угощаясь ими с превеликим удовольствием.

Читайте также: