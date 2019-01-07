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Мальчик катается с горки

Рождественская сказка: Молдову "засыпет" снегом

© Sputnik / Alexey Malgavko
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (542)
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КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. По прогнозам метеорологов, сегодня в Молдове ожидается снегопад по всей территории страны.

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Ветер северный, слабый, до умеренного.

В Кишиневе днем столбики термометров покажут -4. На севере республики в Бричанах и Сороках термометры покажут -7 градусов. В Бельцах на один градус выше -6, в Оргееве -5. 

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В Тирасполе синоптики прогнозируют -4. В  Леово, Комрате и Кагуле воздух прогреется до -3. 

Завтра в Молдове будет пасмурно, в центре и на юге страны ожидаются осадки в виде снега, днем термометры покажут от - 2 до - 6 градусов.

Народные приметы

7 января отмечается Рождество Христово.

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Для этого праздника существует множество примет и обычаев. Например, считалось, что в этот день девушка, страдающая от несчастной любви, может освободить свое сердце. Для этого она должна была взять камень, раскалить его в печи, а после этого — утопить в проруби.

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Если камень раскалывался от холода — безответное чувство покидало девушку. А вот старшей хозяйке дома в этот день полагалось обмести углы дома веником из крапивы, чтобы изгнать нечистую силу.

Тема:
Погода в Молдове (542)

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Теги:
снегопад, Прогноз погоды, прогноз погоды в Молдове
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