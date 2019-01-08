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Снег

Прогноз погоды в Молдове: ослабнут ли морозы и когда ждать большого снега

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (543)
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных традициях.

КИШИНЕВ, 8 янв - Sputnik. Легкий снег, прошедший накануне Рождества по старому стилю, похоже становится лишь прелюдией к грядущим снегопадам. Правда, синоптики обещают снегопады на первый рабочий день недели, 9 января. 

А вот 8 января, по прогнозам метеорологов, по всей республике будет лишь поистине морозно. Так, в утренние часы, во вторник, столбики термометров по республике покажут от -9 до -7 градусов по Цельсию. Днем будет также довольно холодно, в стране ожидается от -6 до -2 градусов. В вечерние часы воздух вновь охладится, в среднем, до -9, -10 градусов. 

Снегопады начнутся в Молдове в среду, однако будут несильными. По прогнозам синоптиков снежная стихия разгуляется в республике в четверг и в пятницу. Однако морозы в эти дни отступят, столбики термометров покажут в дневные часы от -2 до 0 градусов по Цельсию. 

Народные традиции

На следующий день после праздника Рождества Христова по старому стилю, 8 января, православный мир отмечает важный праздник – Собор Пресвятой Богородицы.

В этот день Православная Церковь с хвалебными и благодарственными песнями обращается к Богоматери, ставшей избранным орудием Промысла, родившей Спасителя. Именно потому, что Пресвятая Дева является Той, от которой родился Иисус Христос, и установлен этот праздник ее чествования сразу после Его Рождества.

Так, вместе с Богоматерью, в празднование Собора также совершается память тех, кто по плоти был близок к Спасителю: святого Иосифа Обручника, царя Давида (предка по плоти Господа Иисуса Христа) и святого Иакова (брата Господня, сына от первого брака святого Иосифа Обручника), который сопровождал вместе с отцом Матерь Божию и Богомладенца Иисуса при бегстве в Египет.

Образ Божией Матери в женском монастыре Рождества Божией Матери
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Рождество Христово: история и традиции празднования

Праздник Собора Пресвятой Богородицы имеет древнее происхождение, его установление относится к ранним временам Христианской Церкви. Уже в 4 веке Епифаний Кипрский, а также святой Амвросий Медиоланский и блаженный Августин в своих поучениях на праздник Рождества Христова соединяли хвалу родившемуся Богочеловеку с хвалой родившей Его Деве. Официальное указание на празднование Собора Пресвятой Богородицы на следующий день после Рождества Христова можно найти в 79 правиле VI Вселенского Собора, состоявшегося в 680-681 годах.

Тема:
Погода в Молдове (543)

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Теги:
мороз, снег, прогноз, погода
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