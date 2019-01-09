Каких сюрпризов ждать от погоды в первый рабочий день после праздников

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КИШИНЕВ, 9 янв - Sputnik. По прогнозам синоптиков, сегодня в Молдове ожидается морозная погода, к вечеру возможны обильные снегопады. В утренние часы столбики термометров по республике покажут от -7 до -9 градусов.

© REUTERS / Lucas Jackson Последствия изменений климата: ледники в Гренландии начали таять 10

Днем будет также довольно холодно, ожидается от -2 до -6 градусов. В вечерние часы снова похолодает до -9, -10 градусов.

В ближайшие два дня в Молдове вовсю разгуляется снежная стихия. Однако морозы в эти дни отступят, столбики термометров покажут в дневные часы от 0 до -2 градусов.

Народные традиции

Во все времена любящие матери, заботясь о будущем своих детей, желали им здоровья, счастья и благополучия. Но, к сожалению, жизнь не всегда складывается так, как того бы хотелось.

Недаром говорят: "Человек предполагает, а Господь располагает".

© Sputnik / Alexander Liskin Климат меняется на глазах — Гольфстрим слабеет, Европа будет мерзнуть

И, видно, не только на земле судьбы людские решаются. Как правило, морозы на 9 января достаточно сильные, и говорят о том, что пришла настоящая зима. Именины отмечают носители имени Степан (Стефан). Верующие чтят память Святого Великомученика Стефана – архидьякона, который принял смерть во имя веры в Иисуса Христа.

В день Степана, 9 января, девушки гадают на скорое замужество. Рассыпают на столе семечки и попарно их пересчитывают. Если выпадает четное число, значит, в этом году, возможно, удастся найти себе пару. Оставшаяся одна семечка означает, что замуж девушка выйдет нескоро.