10:41 09 Января 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.64
  • USD17.21
  • RUB0.25
  • RON4.21
  • UAH0.62
Поиск
Снег

Каких сюрпризов ждать от погоды в первый рабочий день после праздников

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (542)
300 0 0

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных традициях.

КИШИНЕВ, 9 янв - Sputnik. По прогнозам синоптиков, сегодня в Молдове ожидается морозная погода, к вечеру возможны обильные снегопады В утренние часы столбики термометров по республике покажут от -7 до -9 градусов.

Дрейфующий во фьорде айсберг, Гренландия
© REUTERS / Lucas Jackson
Последствия изменений климата: ледники в Гренландии начали таять
10

Днем будет также довольно холодно, ожидается от -2 до -6 градусов. В вечерние часы снова похолодает до -9, -10 градусов. 

В ближайшие два дня в Молдове вовсю разгуляется снежная стихия. Однако морозы в эти дни отступят, столбики термометров покажут в дневные часы от 0 до -2 градусов. 

Народные традиции

Во все времена любящие матери, заботясь о будущем своих детей, желали им здоровья, счастья и благополучия. Но, к сожалению, жизнь не всегда складывается так, как того бы хотелось.

Недаром говорят: "Человек предполагает, а Господь располагает".

Рассвет в Арктике
© Sputnik / Alexander Liskin
Климат меняется на глазах — Гольфстрим слабеет, Европа будет мерзнуть

И, видно, не только на земле судьбы людские решаются. Как правило, морозы на 9 января достаточно сильные, и говорят о том, что пришла настоящая зима. Именины отмечают носители имени Степан (Стефан). Верующие чтят память Святого Великомученика Стефана – архидьякона, который принял смерть во имя веры в Иисуса Христа.

В день Степана, 9 января, девушки гадают на скорое замужество. Рассыпают на столе семечки и попарно их пересчитывают. Если выпадает четное число, значит, в этом году, возможно, удастся найти себе пару. Оставшаяся одна семечка означает, что замуж девушка выйдет нескоро.

Тема:
Погода в Молдове (542)

По теме

Страшные последствия изменения климата: что ждет Молдову
Почему Трамп отказался контролировать климат в мире
Теги:
Прогноз погоды, погода
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Празднование Рождества в России - самые яркие фотокадры
Любители зимнего купания искупались в Байкале и загорали на снегу
"Водичка-то теплая" — любители зимнего отдыха искупались в Байкале
Самые мирные страны на земле в 2018 году
Рейтинг самых мирных стран

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться