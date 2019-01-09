Синоптики предупреждают: на Молдову надвигается снежная буря

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба страны объявила "желтый код" метеоопасности в связи со сложными погодными условиями. Предупреждение будет действовать вплоть до 11 января.
"В связи с выходом южного циклона в указанный период на территории страны ожидаются сложные погодные условия - пройдут сильные осадки (15-20 литров на квадратный метр, местами до 25 л/м2)", - сообщили в Госгидрометеослужбе.
По прогнозам синоптиков, 10 января осадки пройдут преимущественно в виде снега, в южной половине страны - в виде дождя и мокрого снега, а 11 января - в виде снега. Временами ожидаются метели. На дорогах возможны снежные заносы.
"В пятницу, 11 января, усилится северо-западный ветер до 15-20 м/с", - добавили в Госгидрометеослужбе.
Предупреждения полиции
Национальный инспекторат по патрулированию советует водителям в условиях непогоды следовать некоторым советам.
- соблюдать скоростной режим согласно ПДД;
- использовать ближний свет фар как днем, так и ночью, чтобы снизить риск возникновения ДТП;
- сохранять дистанцию между автомобилями.
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"Отправляясь в длительную поездку водителям рекомендуется запастись водой, которой хватит на 24 часа, продуктами питания, взять с собой теплую одежду, термос с горячим чаем, заряженный мобильный телефон и аптечку", - добавили в полиции.
В чрезвычайных ситуациях автовладельцам следует обращаться к ближайшему патрульному инспектору или в единую службу спасения "112".