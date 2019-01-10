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В Молдове объявили "желтый код": надвигаются снегопады

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (543)
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных традициях.

КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. По прогнозам синоптиков, сегодня в Молдове ожидается морозная погода и обильные снегопады. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи со сложными погодными условиями. Предупреждение будет действовать вплоть до 11 января.

"В связи с выходом южного циклона в указанный период на территории страны ожидаются сложные погодные условия - пройдут сильные осадки (15-20 литров на квадратный метр, местами до 25 л/м2)", - сообщили в Госгидрометеослужбе.

Временами ожидаются метели. На дорогах возможны снежные заносы.

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"В пятницу, 11 января, усилится северо-западный ветер до 15-20 м/с", - добавили в Госгидрометеослужбе.

Предупреждения полиции

Национальный инспекторат по патрулированию советует водителям в условиях непогоды следовать некоторым советам.

- соблюдать скоростной режим согласно ПДД;

- использовать ближний свет фар как днем, так и ночью, чтобы снизить риск возникновения ДТП;

- сохранять дистанцию между автомобилями.

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"Отправляясь в длительную поездку водителям рекомендуется запастись водой, которой хватит на 24 часа, продуктами питания, взять с собой теплую одежду, термос с горячим чаем, заряженный мобильный телефон и аптечку", - добавили в полиции.

В чрезвычайных ситуациях автовладельцам следует обращаться к ближайшему патрульному инспектору или в единую службу спасения "112".

Народные традиции

В народе 10 января получило название "Домочадцев день" - именно сейчас старались собраться всей семьей в доме, поужинать и пообщаться. Вечером молодежь обязательно собиралась в компании для того чтобы погадать, поводить хороводы, познакомиться и завести отношения для последующей свадьбы. Долгими зимними вечерами из уст в уста передавались сказания и народные песни. Одно из гаданий, популярных у молодежи, было следующим. 10 января все выходили за деревню на пригорок, где накануне вбивались в землю колышки. Если загадать желание, а затем завязать на колышке ленту, то оно обязательно сбудется.

Тема:
Погода в Молдове (543)

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Теги:
сюрприз, погода
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