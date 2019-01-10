Транспортный коллапс в Молдове: к снегопаду в стране так и не подготовились

Аварии, заносы, снежные "горы", так для многих началось утро четверга в молдавской столице.

КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Непрекращающийся этой ночью снегопад застал жителей Молдовы врасплох.

© Sputnik / Miroslav Rotari Топ-5 советов: как водителям ездить в снегопад без аварий

Заносы на трассах заблокировали движение автотранспорта, из-за чего многие жители Кишинева не смогли вовремя добраться на работу.

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Для расчистки дорог в Кишиневе было задействовано утром 35 единиц спецтехники, сообщили в Национальном инспекторате полиции. Но, похоже, этого мало, кишиневцы не видят особых изменений.

"Смотрите, какие заносы, расчистить дороги не успели. И нельзя сказать, что такой уж сильный снегопад", - выразил свое недовольство водитель маршрутного такси.

У пешеходов свои упражнения: перепрыгнуть снежные горы, которые образуются по краям дорог, удержать равновесие на скользких тротуарах и лестницах. Не везде во дворах посыпаны дорожки песком.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Молдове объявили "желтый код": надвигаются снегопады

В Службе гражданской защиты отметили, ситуация в стране в основном под контролем. Из серьезных ЧП на данный момент известно лишь одно - авария на трассе Кишинев-Новые Анены, там пригородная маршрутка столкнулась с легковым автомобилем. Информации о пострадавших пока нет.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Молдове ожидается морозная погода и обильные снегопады. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи со сложными погодными условиями. Предупреждение будет действовать вплоть до 11 января.