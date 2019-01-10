Сюрпризы снегопадов в Молдове - синоптики объявили еще один "желтый код"

Молдавские метеорологи вынесли еще одно предупреждение и рассказали, что принесет обрушившаяся на республику непогода.

КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба страны объявила еще один "желтый код". На этот раз предупреждение связано с гидрологической опасностью, а именно - непрочным ледяным покровом.

"B связи с выпавшим снегом на малых реках и водоемах непрочный ледяной покров будет покрыт слоем снега, что представит дополнительную опасность. Выходить на него не рекомендуется", - отметили в Госгидрометеослужбе.

Особенное внимание на это специалисты просят обратить родителей несовершеннолетних и любителей зимней рыбной ловли.

Предупреждение метеорологов действует до 18 января. Наряду с ним в стране объявлен "желтый код" метеоопасности в связи со сложными погодными условиями. Из-за южного циклона на территории Молдовы ожидаются сложные погодные условия: пройдут сильные осадки (15-20 литров на метр квадратный, местами до 25 л/м2 ) 10 января преимущественно в виде снега, а в южной половине страны в виде дождя и мокрого снега. В пятницу, 11 января, ожидается снег. Временами возможны метели, на дорогах снежные заносы. Ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с. Это предупреждение действует до 11 января.

Предупреждения полиции

Национальный инспекторат по патрулированию советует водителям в условиях непогоды следовать некоторым советам.

- соблюдать скоростной режим согласно ПДД;

- использовать ближний свет фар как днем, так и ночью, чтобы снизить риск возникновения ДТП;

- сохранять дистанцию между автомобилями.

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"Отправляясь в длительную поездку водителям рекомендуется запастись водой, которой хватит на 24 часа, продуктами питания, взять с собой теплую одежду, термос с горячим чаем, заряженный мобильный телефон и аптечку", - добавили в полиции.

В чрезвычайных ситуациях автовладельцам следует обращаться к ближайшему патрульному инспектору или в единую службу спасения "112".