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Снег

Погода в Молдове: разбушевалась снежная стихия

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (543)
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КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. По прогнозам молдавских синоптиков, сегодня в Молдове ожидаются снегопады.

Снег
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Государственная гидрометеорологическая служба страны объявила сразу два "желтых кода". Первый связан с обильными снегопадами, второй с гидрологической опасностью, а именно непрочным ледяным покровом. Из-за южного циклона на территории Молдовы ожидаются сложные погодные условия: пройдут сильные осадки (15-20 литров на метр квадратный, местами до 25 л/м2), а в южной половине страны в виде дождя и мокрого снега.

Синоптики объявили еще один "желтый код">>>

Временами возможны метели, на дорогах снежные заносы. Ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с. Это предупреждение действует до конца дня

"B связи с выпавшим снегом на малых реках и водоемах непрочный ледяной покров будет покрыт слоем снега, что представит дополнительную опасность. Выходить на него не рекомендуется", - отметили в Госгидрометеослужбе.

Особенное внимание на это специалисты просят обратить родителей несовершеннолетних и любителей зимней рыбной ловли. 

Предупреждение метеорологов действует до 18 января.

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Народные приметы

В этот день почитают память 14 тысяч убиенных младенцев, о чем распорядился царь Ирод, правящий Вифлеемом, для того чтобы обнаружить и умертвить младенца Иисуса Христа.

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Считается, что если человек родился 11 января, то он будет невезучим и всегда станет сталкиваться с трудностями в жизни. В качестве оберега таким людям стоит носить камень оникс.

Это время – период самых сильных морозов. Крестьяне в этот день отдыхали от напряженной работы в полях и ожидали оттепели. Считалось, что День Иосифа Обручника является очень "страшным", а потому, в темное время суток 11 января люди старались не выходить на улицу, а проводили время за гаданиями и посиделками, рассказывая друг другу байки, легенды, страшные истории.

С этим днем также связаны свои, особые приметы. В День Иофиса Обручника особенно берегли детей, поскольку считалось, что на них 11 января начинает охотиться нечистая сила. Детям запрещали выходить из дома, клали малышам в колыбель сушеный цветок чертополоха, чтобы отпугнуть нечисть. Считалось, что в качестве оберега можно также использовать железные предметы (например, молот, серп). Их клали под люльку на ночь. Родители отправлялись в церковь, чтобы помолиться за своих детей.

Тема:
Погода в Молдове (543)

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Теги:
прогноз, погода
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