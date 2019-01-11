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Как в снегопад расчищают дороги в Молдове - под контролем ли ситуация

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (543)
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В уборке снега были задействованы 214 спецмашин, 1633,3 тонны противоскользящего материала и 294 дорожника.

КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. На Молдову обрушился сильнейший снегопад. Власти призвали водителей в таких сложных погодных условиях двигаться с маленькой скоростью, а также соблюдать дистанцию между автомобилями и избегать парковки вблизи деревьев.

На данный момент, по сообщения Минэкономики, в уборке снега задействовано 214 спецмашин, 1633,3 тонны противоскользящего материала и 294 дорожника, .

В зимний период оперативная служба ГП "Государственная администрация автомобильных дорог" работает в режиме нон-стоп (022-74-89-61, 022-22-55-30 и 060477177). Сервис предназначен для информирования граждан

Кроме того, на национальных трассах расположены 40 видеокамер, обеспечивающих мониторинг и обзор состояния дорог в режиме реального времени – asd.md.

Пробки, архивное фото
© Sputnik / Руслан Кривобок
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Государственная гидрометеорологическая служба страны объявила сразу два "желтых кода". Первый связан с обильными снегопадами, второй с гидрологической опасностью, а именно непрочным ледяным покровом. Из-за южного циклона на территории Молдовы ожидаются сложные погодные условия: пройдут сильные осадки (15-20 литров на метр квадратный, местами до 25 л/м2), а в южной половине страны в виде дождя и мокрого снега.

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Возможны метели, на дорогах снежные заносы. Ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с. Это предупреждение действует до конца дня

"B связи с выпавшим снегом на малых реках и водоемах непрочный ледяной покров будет покрыт слоем снега, что представит дополнительную опасность. Выходить на него не рекомендуется", - отметили в Госгидрометеослужбе.

Особенное внимание на это специалисты просят обратить родителей несовершеннолетних и любителей зимней рыбной ловли. 

Предупреждение метеорологов действует до 18 января.

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Тема:
Погода в Молдове (543)

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Теги:
Молдова, снег
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