Снежный апокалипсис: как Молдова переживает "желтый код"

КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. В Молдове продолжает действовать "желтый код" метеоопасности.

© Sputnik / Miroslav Rotari Как в снегопад расчищают дороги в Молдове - под контролем ли ситуация

Страну накрыли снегопады. В Национальном инспекторате по чрезвычайным ситуациям рассказали, что пока случаев отключения электроэнергии зафиксировано не было.

По информации Государственной администрации дорог, на данный момент трассы национального значения и доступ к населенным пунктам пригодны для передвижения транспорта. На дорогах образовалась гололедица. Для обработки трасс противогололедным материалом привлечено 449 единиц техники. Израсходовано свыше четырех тысяч тонн смеси.

За 24 часа помощь спасателей понадобилась в пяти случаях по разблокировке транспортных средств.

Государственная гидрометеорологическая служба страны объявила сразу два "желтых кода". Первый связан с обильными снегопадами, второй с гидрологической опасностью, а именно непрочным ледяным покровом. Из-за южного циклона на территории Молдовы ожидаются сложные погодные условия: пройдут сильные осадки (15-20 литров на метр квадратный, местами до 25 л/м2), а в южной половине страны в виде дождя и мокрого снега.

Синоптики объявили еще один "желтый код">>>

Возможны метели, на дорогах снежные заносы. Ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с. Это предупреждение действует до конца дня

"B связи с выпавшим снегом на малых реках и водоемах непрочный ледяной покров будет покрыт слоем снега, что представит дополнительную опасность. Выходить на него не рекомендуется", - отметили в Госгидрометеослужбе.

Особенное внимание на это специалисты просят обратить родителей несовершеннолетних и любителей зимней рыбной ловли.

Предупреждение метеорологов действует до 18 января.

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