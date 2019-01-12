Погодные рекорды Молдовы 12 января

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 12 января.

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха, установленный на территории Молдовы 12 января, зарегистрирован почти семь десятилетий назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации метеорологов, 12 января 1950 года столбик термометра опустился до -23,8 градуса по Цельсию.

А вот температурный максимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали еще раньше. В 1946 году столбик термометра поднялся до +14 градусов.

Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 12 января, составляет 37,8 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.