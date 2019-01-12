Точный прогноз погоды в Молдове: какими будут выходные

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КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. В субботу в Молдове продолжит действовать "желтый код" гидрологической опасности. Это связано с тем, что лед на открытых водоемах еще недостаточно прочный.

© Sputnik / Miroslav Rotari Снегопад в Кишиневе стал предметом для "фотожаб" и мемов

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура опустится до -11, -16 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет от -6 до -1 градуса.

Погода будет пасмурной. В северных районах ожидается слабый снег. Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

Воскресенье станет таким же морозным, но осадков синоптики не прогнозируют. В ночные часы столбик термометра покажет от -6 до -11 градусов, а днем ожидается от -5 до 0.

Праздники и народные приметы © Sputnik / Глоба: 2019-й год, к сожалению, будет очень непростым

Дата 12 января в народном календаре обозначена как день с сильными морозами – исключения бывают достаточно редко.

Отмечается День Анисьи зимней (Онисьи желудочницы). В этот день принято ходить в гости. На столе обязательно должны присутствовать разносолы и грибы.

В старину верили, если на Анисью дует ветер с юга, то весь год будет урожайным, а лето – теплым. Если в этот день идет снег, то летом можно ожидать сильных дождей. Если днем ясно, то это примета к тому, что скоро наступит потепление.

Люди, которые родились 12 января являются очень удачливыми.