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Зима

Когда Молдову опять засыпет снегом: точный прогноз погоды на ближайшие дни

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (548)
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в воскресенье ночью температура составит в среднем -9, -12 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет от -4 до -1.

Зима
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Ожидается переменная облачность без осадков. Ветер — северный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление — пониженное.

Начало следующей недели тоже будет морозным. В понедельник осадков не предвидится. В ночные часы столбик термометра покажет от -10 до -7 градусов, а днем ожидается от -1 до +2.

Во вторник температурный режим практически не изменится. Но, по прогнозам синоптиков, на всей территории страны возможен слабый мокрый снег.

До 18 января в Молдове продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности. Это связано с тем, что лед на открытых водоемах еще недостаточно прочный.

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Праздники и народные приметы 13 января

Это день колядок и канун Старого Нового года (Васильев вечер, Щедрый вечер). Люди верили, что 13 января нужно соблюдать народные обряды и по приметам судить о том, какой будет погода в течение всего года. Также считалось, что это наиболее удачный день для гаданий, во время которых можно узнать правду о будущем. В этот день девушки гадали на женихов. 

В старину верили, если в полночь стряхнуть снег с деревьев, то это сулит хороший урожай. Если на Васильев вечер ветер приходит с южной стороны, это обещает хорошие удои и улов рыбы. Если ветер 13 января дует с Востока, то будет хороший урожай фруктов. Ясная и звездная ночь - урожай будет богатым и обильным.

Если человек родился 13 января, то он наделяется даром предвидения и способен предсказывать будущее. В качестве оберега ему рекомендуется носить лазурит и хризолит.

Тема:
Погода в Молдове (548)

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