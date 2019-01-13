Когда Молдову опять засыпет снегом: точный прогноз погоды на ближайшие дни

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в воскресенье ночью температура составит в среднем -9, -12 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет от -4 до -1.

© Sputnik / Miroslav Rotari Последствия прошедших снегопадов: как в Молдове боролись со стихией

Ожидается переменная облачность без осадков. Ветер — северный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление — пониженное.

Начало следующей недели тоже будет морозным. В понедельник осадков не предвидится. В ночные часы столбик термометра покажет от -10 до -7 градусов, а днем ожидается от -1 до +2.

Во вторник температурный режим практически не изменится. Но, по прогнозам синоптиков, на всей территории страны возможен слабый мокрый снег.

До 18 января в Молдове продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности. Это связано с тем, что лед на открытых водоемах еще недостаточно прочный.

Праздники и народные приметы 13 января

Это день колядок и канун Старого Нового года (Васильев вечер, Щедрый вечер). Люди верили, что 13 января нужно соблюдать народные обряды и по приметам судить о том, какой будет погода в течение всего года. Также считалось, что это наиболее удачный день для гаданий, во время которых можно узнать правду о будущем. В этот день девушки гадали на женихов.

В старину верили, если в полночь стряхнуть снег с деревьев, то это сулит хороший урожай. Если на Васильев вечер ветер приходит с южной стороны, это обещает хорошие удои и улов рыбы. Если ветер 13 января дует с Востока, то будет хороший урожай фруктов. Ясная и звездная ночь - урожай будет богатым и обильным.

Если человек родился 13 января, то он наделяется даром предвидения и способен предсказывать будущее. В качестве оберега ему рекомендуется носить лазурит и хризолит.