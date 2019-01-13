Погодные рекорды Молдовы 13 января

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 13 января.

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха, установленный на территории Молдовы 13 января, зарегистрирован более семи десятилетий назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации метеорологов, 13 января 1943 года столбик термометра опустился до -23 градусов по Цельсию.

А вот температурный максимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали сравнительно недавно. В 1998 году столбик термометра поднялся до +12,1 градуса.

Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 13 января, составляет 34,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.