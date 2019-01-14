Погодные рекорды Молдовы 14 января

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 14 января.

КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха, установленный на территории Молдовы 14 января, зарегистрирован почти полвека назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации метеорологов, 14 января 1972 года столбик термометра опустился до -21,5 градуса по Цельсию.

А вот температурный максимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали еще раньше. В 1948 году столбик термометра поднялся до +13,9 градуса.

Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 14 января, составляет 35,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.