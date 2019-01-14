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Зима

Какой будет погода в Молдове на старый Новый год

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (548)
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КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня в Молдове ожидается переменная облачность, возможен небольшой снег во второй половине дня. Днем температура воздуха составит в среднем -3, 0 градусов, а ночью столбик термометра покажет от -6 до -4. 

Подземный тоннель. Архивное фото
© Photo: Facebook / Stefanita Ion de Moldavie
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Ветер — северный. Его скорость составит от 3 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление — пониженное.

Во вторник температурный режим практически не изменится. Но, по прогнозам синоптиков, на всей территории страны возможен слабый мокрый снег.

До 18 января в Молдове продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности. Это связано с тем, что лед на открытых водоемах еще недостаточно прочный.

Праздники и народные приметы 14 января

14 января – это так называемое Перезимье или середина зимы. Отмечается Старый Новый год, и считается, что Рождественские Святки достигли своего апогея. После Васильева дня и до 18 января, согласно народным поверьям, бесновалась нечистая сила. В это же время проводились народные гулянья с песнями, танцами, колядками – так люди пытались отогнать от себя зло. 

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© Sputnik / Алексей Даничев
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14 января посвящен памяти святителя Василия Великого, исповедавшего обрезание духовное, то есть аскетический образ жизни, проводимой в труде и молитвах. На Руси этот святой почитался особо и был столь же любим и уважаем, как Николай Чудотворец. А так как день его памяти по старому летоисчислению приходился на 1 января, приметы, обычаи и обряды, с ним связанные, во многом напоминали новогодние.

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Впрочем, Васильев день 14 января до сих пор называют Новым годом, точнее Старым Новым годом так же, как встарь, накрывая праздничные столы, гадая "на счастье" и даже колядуя. Только, в отличие от Рождества, на Васильев вечер не столько Бога славят, сколько засевальные песни поют, рассыпая у порога зерна овса, пшеницы, гречихи или ржи, приговаривая: "Уроди, Господь, всякого жита по закрому, что по закрому да по великому, чтобы хватило жита на весь крещеный мир". 

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Тема:
Погода в Молдове (548)

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