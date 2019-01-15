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Прогнозы синоптиков: Молдову ждет солнечная погода

© Sputnik / Maksim Blinov
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (550)
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня в Молдове ожидается ясна и солнечная погода, возможен небольшой снег во второй половине дня. Днем температура воздуха составит в среднем -2, + 1 градусов, а ночью столбик термометра покажет от -5 до -3. 

© Sputnik / Alexey Malgavko
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Ветер — северный. Его скорость составит от 3 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме.

В среду и четверг температурный режим практически не изменится. По прогнозам синоптиков, на всей территории страны возможен слабый снег.

До 18 января в Молдове продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности. Это связано с тем, что лед на открытых водоемах еще недостаточно прочный.

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Хоть и считалось 15 января в народе куриным праздником, да, прежде чем за уборку птичника приниматься, стоило о себе и близких своих подумать. Ведь согласно существовавшему когда-то поверью, на Сильвестра-Курятника черти из ада сестер-лихорадок выгоняли. А они, чтобы не замерзнуть, норовили в теплых избах спрятаться, выместив обиду на первом под руку попавшемся.

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В храмах совершаются богослужения, которые посвящены Святому Сильвестру Римскому – святителю и епископу, который проповедовал Веру в Иисуса Христа, когда на христиан совершались гонения.

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В народе Святой Сильвестр был известен как покровитель домашней птицы и, особенно, кур. Поэтому 15 января крестьяне занимались тем, что чистили курятники, окуривали их душистыми травами, а также кормили птиц. Маленьким детям давали особое угощение в виде петушков – выпечку, приготовленную по специальному рецепту. Считалось, что если в курятнике повесить круглый камешек на веревочке с отверстием посередине, то домашняя птица не будет болеть.

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Погода в Молдове (550)

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Теги:
снег, погода
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