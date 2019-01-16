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Зима

Какой будет погода в Молдове в конце недели

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (551)
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня в Молдове ожидается переменная облачность, возможен небольшой снег во второй половине дня. Днем температура воздуха составит в среднем -1, + 1 градусов, а ночью столбик термометра покажет от -6 до -2. 

Pape François
© Flickr/ Catholic Church England and Wales
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Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 2 до 4 метров в секунду. Атмосферное давление в норме.

В ближайшие дни температурный режим практически не изменится. По прогнозам синоптиков, на всей территории страны возможен слабый снег.

До 18 января в Молдове продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности. Это связано с тем, что лед на открытых водоемах еще недостаточно прочный.

Народные приметы на 16 января

Многие верили, что только на Малахию и Гордея, 16 января, можно излечиться от одержимости бесами, эпилепсии и других недугов, которые могли быть связаны с наведением порчи. Считалось, если молиться Святому Малахии, то болезнь вскоре отступит.

Православный календарь 2019
© Sputnik / Вадим Русу
Православный календарь на 2019 год

Кроме того, существовало верование, согласно которому, если в этот день из человека изгоняли беса, то он мог вселиться в домашнее животное. А для того чтобы этого не произошло, старались16 января убирать в хлеву, в сараях, кормили скот кашей, сваренной на молоке, а также караваем, который специально пекли к этому дню.

Православный календарь на 2019 год>>>

Продолжаются Рождественские Святки. Верующие в этот день отмечают именины пророка Малахии, известного по Ветхому завету. В народе 16 января также известно как день памяти Святого Гордея. Крестьяне в этот период старались оберегать скот от порчи и сглаза, проводили соответствующие обряды очищения, изготавливали амулеты, наводили порядок в хлеву.

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Тема:
Погода в Молдове (551)

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Теги:
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