Погодные рекорды Молдовы 16 января

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 16 января.

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха, установленный на территории Молдовы 16 января, зарегистрирован пять с половиной десятилетий назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

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По информации метеорологов, 16 января 1963 года столбик термометра опустился до -25,3 градуса по Цельсию.

Температурный максимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали немногим позже. В 1975 году столбик термометра поднялся до +11 градусов.

Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 16 января, составляет 36,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.