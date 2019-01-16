Погодные рекорды Молдовы 16 января

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха, установленный на территории Молдовы 16 января, зарегистрирован пять с половиной десятилетий назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации метеорологов, 16 января 1963 года столбик термометра опустился до -25,3 градуса по Цельсию.
Температурный максимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали немногим позже. В 1975 году столбик термометра поднялся до +11 градусов.
Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 16 января, составляет 36,3 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.