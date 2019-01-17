Какие сюрпризы готовит погода жителям Молдовы

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КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. По прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня в Молдове ожидается ясная погода, возможен небольшой снег. Днем температура воздуха составит в среднем + 1 + 3 градуса, а ночью столбик термометра покажет от -7 до -4.

© Sputnik / Miroslav Rotari Какой будет погода в Молдове в конце недели

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 2 до 4 метров в секунду. Атмосферное давление в норме.

В ближайшие дни температурный режим практически не изменится. По прогнозам синоптиков, на всей территории страны возможен снег.

До 18 января в Молдове продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности. Это связано с тем, что лед на открытых водоемах еще недостаточно прочный.

Народные приметы на 17 января

17 января - это последний день Рождественских Святок. Несмотря на то, что Святки длятся вплоть до Крещения Господня, отмечаемого 19 января, в старину на Руси именно в этот день старались завершить все посиделки и развлечения также заканчивались девичьи гадания. Наступал период смирения, трудовых будней и строгости нравов.

Люди верили, что именно на Зосиму и Феокстиста, 17 января, нечистая сила уходит в свои владения и покидает мир живых, а потому, напоследок старается как можно больше напакостить другим людям. Для того чтобы избежать злых чар, проводили многочисленные обряды. Также в этот день предсказывали погоду на ближайшие месяцы, пользуясь приметами.

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Была широко распространена традиция 17 января выгонять черта из села. Один из жителей деревни наряжался чертом, и его били, инсценируя драку. Потом на месте битвы разводили костер, и каждый старался перепрыгнуть через него, поскольку в этом случае, согласно поверью, можно было заручиться поддержкой высших сил, получить счастье и здоровье.

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