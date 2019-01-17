Погодные рекорды Молдовы 17 января

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 17 января.

КИШИНЕВ, 17 янв - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха, установленный на территории Молдовы 17 января, зарегистрирован 56 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации метеорологов, 17 января 1963 года столбик термометра опустился до -24,2 градуса по Цельсию.

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Температурный максимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали гораздо позже. В 1993 году столбик термометра поднялся до +12 градусов.

Таким образом, разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 17 января, составляет 36,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.