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Погодные рекорды Молдовы 17 января

© Sputnik / Maksim Blinov
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (551)
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 17 января.

КИШИНЕВ, 17 янв - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха, установленный на территории Молдовы 17 января, зарегистрирован 56 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации метеорологов, 17 января 1963 года столбик термометра опустился до -24,2 градуса по Цельсию.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Температурный максимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали гораздо позже. В 1993 году столбик термометра поднялся до +12 градусов.

Таким образом, разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 17 января, составляет 36,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Тема:
Погода в Молдове (551)

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Теги:
температура воздуха, рекорды, погода
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