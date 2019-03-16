Весна набирает обороты: прогноз погоды на ближайшие дни

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КИШИНЕВ, 16 мар – Sputnik. В Молдове ожидается ясная и солнечная погода. По прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура будет в среднем +4, +5 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет от +8 до + 10 градусов.

В воскресенье, 17 марта, будет от +10 до +12 градусов.

Атмосферное давление будет нормальным.

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Метеорологи не исключают, что возможны небольшие осадки в некоторых районах страны.

Праздники и народные приметы

Приметы на 16 марта подскажут, какой будет весна. В народном календаре дата получила название Евтропиев день, Василиск-Евтропий, Евтропий – снег топит. Православная церковь 16 марта почитает мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска, которые около 308 года пострадали за христианскую веру в г. Амасии Понтийской.

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