Что "напоют" нам грачи: прогноз погоды на ближайшие дни

КИШИНЕВ, 17 мар – Sputnik. Похоже, весна окончательно вступает в свои права. Сегодня, в воскресенье и завтра, в понедельник ожидается в Молдове очень теплая погода. К полудню, 17 марта, воздух прогреется до 12 градусов. Осадки маловероятны. Атмосферное давление будет нормальным, обещают метеорологи.
В ночь на понедельник 18 марта температура воздуха около 4 градусов выше нуля. А днем столбик термометров покажет +21 градус.
В Молдове ожидается ясная и погода.
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Метеорологи не исключают, что возможны лишь небольшие осадки в некоторых районах страны.
Праздники и народные приметы
Приметы на 17 марта подскажут, какой будет весна. В народном календаре дата получила название Герасим-грачевник. На Герасима грачи раскричались? Значит, грядут обильные дожди.
Увидели, что птицы занялись починкой старых гнёзд? Через несколько дней будет солнечно и сухо.
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