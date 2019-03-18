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Девушки

Какой будет погода в Молдове на этой неделе – прогнозы синоптиков

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Понедельник будет по-настоящему весенним теплым днем, а затем незначительно похолодает.

КИШИНЕВ, 18 мар – Sputnik. В Молдове постепенно теплеет, и понедельник будет по-настоящему весенним днем. По прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем 18 марта температура воздуха в Молдове достигнет +21 градуса по Цельсию.

В течение недели будет преобладать умеренный северо-восточный ветер, и к четвергу несколько похолодает, дневная температура опустится до +10 градусов. Затем снова начнет теплеть, и к воскресенью воздух прогреется до +15 градусов. Ночные температуры составят от +3 до +5 градусов.

В течение недели возможны кратковременные дожди.

Самый холодный день 18 марта за все время наблюдений выдался на 1955 год, когда в середине марта в Молдове стояли жуткие морозы, до -26 градусов. А самым теплым этот день оказался в 1926 году, когда воздух прогрелся до летних +28 градусов.

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Теги:
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