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В Молдову пришла настоящая весна - какую погоду обещают синоптики

CC0 / Pixabay / Free-Photos
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (624)
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 19 мар – Sputnik. В Молдове постепенно теплеет. По прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем ожидается преимущественно теплая и солнечная погода.

© Fotolia / Ferumov
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Днем температура воздуха в Молдове достигнет +20 градусов по Цельсию. В ночные часы прогнозируется от + 5 до + 7 градусов.

В течение недели будет преобладать умеренный северо-восточный ветер, и к четвергу несколько похолодает, дневная температура опустится до +10 градусов. Затем снова начнет теплеть, и к воскресенью воздух прогреется до +15 градусов. Ночные температуры составят от +3 до +5 градусов.

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В течение недели возможны кратковременные дожди.

Народные приметы

В русской православной церкви 19 марта отмечается память святых равноапостольных Константина и его матери Елены.

Великий пост 2019
© Sputnik / Вадим Русу
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Они прославились своей благочестивой жизнью и добрыми делами. Согласно преданию, именно царица Елена и ее сын Константин отыскали тот самый крест, на котором был распят Иисус Христос.

День 19 марта является постным, но было разрешено употреблять в пищу блюда, сдобренные небольшим количеством растительного масла. В народе говорили, что 19 марта  полагается с особым почтением относиться к воде. Так, освящали колодцы, ходили в баню. Константинов день был связан с поминовением умерших. Так, в колодец бросали остатки ужина и считали, что так можно угостить покойников. Также не следовало в этот день ругаться, сплетничать, курить, выпивать, ведь из воды на людей смотрят умершие родственники.

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Тема:
Погода в Молдове (624)

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Теги:
Молдова, прогноз погоды, погода
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