Погодные рекорды Молдовы 19 марта

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 19 марта – в третьем тысячелетии рекордов не отмечено.

КИШИНЕВ, 19 мар – Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 19 марта, приборы зафиксировали еще в 70-х годах прошлого столетия. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

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По информации метеорологов, 19 марта 1974 года столбик термометра показал в тени +24,4 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы зарегистрировали несколькими годами ранее. В 1962 году приборы зарегистрировали -11,2 градуса.

Таким образом, разница между предельными величинами, зафиксированной в разные годы 19 марта, составляет 35,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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