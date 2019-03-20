Точный прогноз погоды в Молдове на ближайшие дни

Каждый день читайте на сайте Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 20 мар – Sputnik. По прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня днем ожидается преимущественно теплая и солнечная погода.

© Sputnik / Вадим Русу Календарь постов на 2019 год

Днем температура воздуха в Молдове достигнет +17 + 20 градусов по Цельсию. В ночные часы прогнозируется от + 5 до + 7 градусов.

В течение недели будет преобладать умеренный северо-восточный ветер, и к четвергу несколько похолодает, дневная температура опустится до +10 градусов. Затем снова начнет теплеть, и к воскресенью воздух прогреется до +15 градусов. Ночные температуры составят от +3 до +5 градусов.

Что можно есть в Великий пост, а что категорически нельзя>>>

В течение недели возможны кратковременные дожди.

© Fotolia / Ferumov Можно ли во время Великого поста пить кофе: успокаивающий ответ священника

Народные приметы

В православной церкви почитается память великомученика Василия.

20 марта поклоняются чудотворной иконе "Споручница грешных". Неизвестно, кто стал ее автором, но исцеляющая сила иконы была открыта в середине ХIХ века. Именно тогда образ помог жителям Орловской области, где он в этот момент находился. Постепенно о чудодейственной силе иконы узнали и другие люди. Считается, что в этот день иконе нужно молиться об избавлении от холеры – по крайней мере, в прежние годы многие люди излечились от этой напасти.

Смотреть видео Послушать радио Прочитать другие новости