Погодные рекорды Молдовы 20 марта

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 20 марта – один из рекордов держится почти столетие.

КИШИНЕВ, 20 мар – Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 20 марта, приборы зафиксировали еще в первой половине прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

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По информации метеорологов, 20 марта 1930 года столбик термометра показал в тени +22 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы зарегистрировали спустя два десятилетия. В 1952 году приборы зарегистрировали -9,4 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 20 марта, составляет 31,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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