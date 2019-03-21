Погода в Молдове: что обещают синоптики

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КИШИНЕВ, 21 мар – Sputnik. По прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня днем ожидается преимущественно теплая и солнечная погода.

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Днем температура воздуха в Молдове достигнет +17 + 20 градусов по Цельсию. В ночные часы прогнозируется от + 5 до + 7 градусов.

В течение недели будет преобладать умеренный северо-восточный ветер, к воскресенью воздух прогреется до +15 градусов. Ночные температуры составят от +3 до +5 градусов.

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В течение недели возможны кратковременные дожди.

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Народные приметы

Это был день весеннего равноденствия, и в народе считали, что с этого момента начинается весна. Особенность 21 марта состоит в том, что день уже немного прибавился и по времени равен вечеру. Прилетали жаворонки, и по этому случаю хозяйки также выпекали печенья в виде таких птиц. "Жаворонками" 21 марта угощали детей, и считалось, что такие печенья на столе символизируют радость, благополучие и счастье. К слову, даже если этот день не совпадал с Вербным воскресеньем, все равно ставили в воду пушистую веточку вербы. Существовал обычай собирать вербу 21 марта именно в лесу, и это должны были делать именно молодые девушки вместе со своими матерями. С вербой также было связано много интересных обрядом и примет.

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