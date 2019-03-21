Погодные рекорды Молдовы 21 марта

КИШИНЕВ, 21 мар – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха приборы зафиксировали 21 марта на территории Молдовы еще до середины прошлого столетия. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации метеорологов, 21 марта 1948 года столбик термометра опустился до -17 градусов по Цельсию.
А вот температурный максимум на территории Молдовы относится к 1974 году, он составил +22,3 градуса.
Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 21 марта, составляет 39,3 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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