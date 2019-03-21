Погодные рекорды Молдовы 21 марта

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 21 марта – один из рекордов держится с середины прошлого века.

КИШИНЕВ, 21 мар – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха приборы зафиксировали 21 марта на территории Молдовы еще до середины прошлого столетия. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

© Photo : Миронова Татьяна Синоптик: климат в Молдове меняется вместе с глобальным потеплением

По информации метеорологов, 21 марта 1948 года столбик термометра опустился до -17 градусов по Цельсию.

А вот температурный максимум на территории Молдовы относится к 1974 году, он составил +22,3 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 21 марта, составляет 39,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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