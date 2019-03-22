Погодные рекорды Молдовы 22 марта

КИШИНЕВ, 21 мар – Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 22 марта, приборы зафиксировали еще в 90-х годах прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации метеорологов, 22 марта 1998 года столбик термометра показал в тени +22,5 градуса по Цельсию.
А вот температурный минимум на территории Молдовы относится к 1942 году, он составил -15 градусов.
Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 22 марта, составляет 37,5 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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