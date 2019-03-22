Точный прогноз погоды в Молдове: каким будет окончание недели

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КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. В пятницу в Молдове ожидается переменная облачность, а осадков не будет. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит от 0 до +5 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет от +10 до +15 градусов.

© Sputnik / Владимир Вяткин Как весна меняет организм человека - мнение ученых

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — высокое.

Выходные дни будут такими же теплыми. Причем, если в субботу температура воздуха будет точно такой же, как и днем ранее, то 24 марта еще немного потеплеет. В дневные часы ожидается от +12 до +17.

Начало следующей недели станет схожим по температурному режиму. Однако к середине семидневки ожидается похолодание. Ночью в северных районах 27 и 28 марта даже возможно выпадение мокрого снега.

© Sputnik / Вадим Русу Великий пост 2019 - календарь питания по дням

Праздники и народные приметы

Православная церковь 22 марта поминает Сорок Мучеников Севастийских, пострадавших за веру Христову. Предание свидетельствует, что все они были воинами, отличались силою и храбростью и приняли мученическую смерть за свои христианские убеждения.

В народе 22 марта связывали с приходом весны, прилетом певчих птиц и в их числе жаворонков.

Если сам день теплый, то сорок дней после него также будут теплыми. Холодный ветер – жди 40 дней заморозков.

Теплый ветер дует – примета того, что лето ненастное наступит.

Ранняя весна предвещает неурожайный год.

Теплый ветер подул – лето будет дождливым.

Листва еще не распустилась, но слышен первый гром – год будет голодным.

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