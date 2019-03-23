В Молдове в выходные может резко измениться погода - что обещают синоптики

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КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. В субботу в Молдове ожидается переменная облачность, вероятность осадков сохраняется. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит от 0 до +3 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет от +10 до +13 градусов.

© Sputnik / Антон Денисов Как поведут себя евро и доллар весной: курс валют в Молдове на начало марта

Ветер — северо-восточный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — высокое.

Воскресенье будет таким же теплым, а днем воздух прогреется до +15 градусов по Цельсию. Ветер будет дуть западный, а атмосферное давление также будет высоким. Ночью ожидается от 0 до +3 градусов.

В понедельник, 25 марта, атмосферное давление придет в норму. А температура воздуха днем составит от+11 до +14 градусов. Ночью от 0 до +3.

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Уже вначале недели начнется небольшое похолодание. Ночью в северных районах с 27 по 29 марта даже возможно выпадение мокрого снега.

Праздники и народные приметы

В народе 23 марта отмечают День Василисы. Говорили, что у Василисы — весенние заботы: нужно отвести воду от дома, чтобы вода подпол не затопила. Считалось. что в этот день могут быть первые грозы.

А еще поговаривали: "Коли весенние ручьи бегут в лунку, то у рыбаков хорошо ловится плотва".

Еще поговорки: "День туманом мглист — будет лён волокнист"; "Туман "съедает" снег".

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