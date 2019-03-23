Погодные рекорды Молдовы 23 марта

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 23 марта – один из рекордов держится 50 лет.

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 23 марта, приборы зафиксировали еще в 90-х годах прошлого века.

© REUTERS / Stephane Mahe Погода в Молдове - какие сюрпризы ждут страну весной и летом 2019 года

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

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По информации метеорологов, 23 марта 1990 года столбик термометра показал в тени +22,9 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы относится к 1969 году, он составил -7,8 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 22 марта, составляет 30,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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