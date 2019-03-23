Ученые предупреждают: на Молдову надвигаются мощные магнитные бури

В эти выходные ожидается слабая магнитная буря, а возбуждение магнитосферы нашей планеты продлится до конца марта и будет увеличиваться по нарастающей.

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. Магнитная буря может начаться на Земле с вероятностью 40% поздним вечером в субботу, говорится в прогнозе, опубликованном на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Физического института РАН.

Согласно прогнозу, магнитосфера Земли будет возбуждена, а к утру 24 марта произойдет магнитная буря класса G1 (слабая буря).

Вероятность магнитной бури составляет 40 процентов, магнитного шторма - 20 процентов, говорится на сайте.

Согласно прогнозу на неделю, возбуждение магнитосферы планеты продлится до конца марта, а 27 и 28 числа ожидаются мощные магнитные бури.

Что делать метеочувствительным людям

Врачи рекомендуют метеозависимым людям в период особенно сильных магнитных бурь соблюдать несколько простых правил, которые помогут легче пройти через трудный период.

Главные советы — воздерживаться от алкоголя, не употреблять жирную и острую пищу.

Необходимо свести до минимума физическую нагрузку, а также избегать стрессов.

Пейте больше воды, зеленого чая и натуральные компоты. Больше времени проводите на свежем воздухе.

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Постарайтесь во время магнитной бури обеспечить себе спокойный сон. Спать необходимо не менее восьми часов.

Что такое геомагнитная буря и чем она опасна

Геомагнитная буря — это последствия удара по магнитному полю Земли, который наносят потоки "солнечного ветра" после сильных вспышек на Солнце.

Когда происходит вспышка, звезда выбрасывает в космос огромные потоки частиц, двигающихся с гигантской скоростью, которые за день или два достигают Земли.

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