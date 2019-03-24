В Молдове резко похолодает - возможен дождь и даже мокрый снег

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеослужбы в воскресенье в Молдове ожидается переменная облачность, возможны осадки.
Ночью температура составит от 0 до +3 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет от +12 до +15 градусов.
Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — высокое.
В понедельник ожидается слабый дождь, а в северных районах - дождь, переходящий в мокрый снег. Ветер будет дуть западный, а атмосферное давление придет в норму. Ночью ожидается от 0 до +3 градусов.
Во вторник, 26 марта, температура воздуха днем снизится и составит от +9 до +11 градусов. Ночью от 0 до +3.
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Праздники и народные приметы
В народе 24 марта отмечают День Евфимия. Считалось, что если холода заканчиваются к концу марта месяца, то ждать теплого лето. А еще поговаривали, что если в конце марта на поля набегут мыши, это предвестие неурожая.
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