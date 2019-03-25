Югу Молдовы, Украины и России угрожает засушливость - оценка климатолога

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. Югу Молдовы, Украины и причерноморским областям России в XXI веке угрожает нарастание засушливости из-за изменения климата, заявил директор главной геофизической обсерватории Росгидромета имени Воейкова Владимир Катцов.

© Photo : Миронова Татьяна Синоптик: климат в Молдове меняется вместе с глобальным потеплением

"Обширному региону, прилегающему к Средиземному морю, включая юг Украины и Молдовы, угрожает нарастание засушливости. Ситуация с засухами в этих регионах по модельным расчётам будет ухудшаться. А адаптироваться к этому проще там, где экономика сильнее. Проблема водных ресурсов – это одна из ключевых проблем XXI века", – сказал эксперт, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, с такими же неприятными последствиями глобального потепления может столкнуться и юг России.

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"Кроме того, практически повсеместно ожидается ухудшение статистики волн тепла – продолжительных периодов жары, опасных и для населения, и для экономики, и для природных систем. Конечно, не каждый год, но волны жары будут становиться продолжительнее и случаться чаще", – добавил Катцов.

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