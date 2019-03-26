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Молдову накроют дожди - точный прогноз погоды на ближайшие дни

CC0 / Pixabay / Topi_Pigula
Погода
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. По прогнозам молдавских синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность: днем возможны проливные дожди. Температура воздуха будет держаться на уровне + 8 + 10 С, ночью столбик ожидается от + 3 до + 5 С.

Вспышка на Солнце
CC BY 2.0 / Rapid Fire Flaring / NASA Goddard Space Flight Center
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Тем временем, стало известно, что молдавские метеорологи прогнозируют теплую весну и лето. В последние годы температура воздуха в этот период постоянно превышала норму. Не будет исключением и сезон 2019 года, отметила Лидия Трещило, начальник метеорологического центра Государственной гидрометеорологической службы Лидия Трещило.

Однако основная проблема, по словам эксперта, будет заключаться не в температурном режиме, а в отсутствии осадков.

"Запасы влаги в почве после зимы достаточно хорошие, но, к сожалению, в течение марта по всей республике ощущается дефицит осадков, а в Кишиневе вообще их не было. Это уже начинает влиять на посев ранних культур. В апреле, по предварительным прогнозам, также ожидается дефицит осадков", - сказала метеоролог. 

Проблема с осадками ощущалась и в прошлом году. В течение апреля и половины мая в Молдове установилась засуха. Урожай спасли начавшиеся в конце мая дожди.

"Будем надеяться, что и в этом году будет так же", - добавила специалист.               

Народные приметы

Считается, что именно на Никифора от зимней спячки медведи просыпаются и покидают свои берлоги.

Православный календарь 2019
© Sputnik / Вадим Русу
Православный календарь на 2019 год

Именно поэтому 26 марта старались в лес без особой надобности не ходить.

В русской православной церкви 26 марта почитают память Никифора-исповедника, который жил в конце первого тысячелетия нашей эры и прославился благочестивой жизнью и подвигами во имя веры. Оставил после себя множество литературных трудов, посвященных богословию. Издавна верили, что на день Никифора в берлогах просыпаются медведи, обходят свои владения.

Именно поэтому, в русской культуре сформировалось особое отношение к медведю, к нему относились с почтением. В некоторых областях даже сегодня распространено поверье о том, что медведь – это заколдованный человек, а потому, относиться к нему следует как к старшему товарищу.

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Теги:
погода, Молдова
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