Погодные рекорды Молдовы 26 марта

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 26 марта – один из рекордов держится вот уже 62 года.

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 26 марта, приборы зафиксировали еще в 90-х годах прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

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По информации метеорологов, 26 марта 1994 года столбик термометра показал в тени +25,7 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы относится к 1957 году, он составил -6,2 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 26 марта, составляет 31,9 градуса.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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