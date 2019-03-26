В Молдову возвращается зима - снег, мороз и сильный ветер ждут жителей страны

Похоже, зима окончательно не сдала свои позиции и на пару дней попытается отвоевать у робкой весны свои права. В Госгидрометеослужбе Молдовы объявили "желтый код" метеоопасности в связи с резким изменением погодных условий.

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. Рано обрадовались наступившей весенней погоде жители Молдовы, многие из которых уже спрятали свою зимнюю одежду подальше в шкаф до следующего холодного сезона. Зима, пусть и не сильно, но еще заявит о себе.

В Государственной гидрометеорологической службе Молдовы вынесли предупреждение в связи с усилением ветра в среду, 27 марта.

"Желтый код" в связи с порывистым ветром будет действовать на всей территории страны на протяжении всего дня, температура воздуха днем понизится до +6 градусов, а общий характер непогоды дополнит моросящий холодный дождь. Порывы ветра в среду будут достигать от 15 до 18 метров в секунду.

К раннему утру, 27 марта, температура воздуха охладится до +2 градусов, а местами по республике пройдет мокрый снег.

В последующие несколько дней метеорологи прогнозируют дальнейшее похолодание.

А в пятницу, 29 марта, ночью ожидаются кратковременные снегопады. В эти часы столбики термометров по республике покажут -2, -4 градуса.

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