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"Желтый код" в действии: в Молдове резко похолодает

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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КИШИНЕВ, 27 мар - Sputnik. По прогнозам молдавских синоптиков, сегодня в нашей стране ожидается переменная облачность и похолодание. В Государственной гидрометеорологической службе Молдовы вынесли предупреждение в связи с усилением ветра.

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"Желтый код" в связи с порывистым ветром будет действовать на всей территории страны на протяжении всего дня, температура воздуха днем понизится до +6 градусов, а общий характер непогоды дополнит моросящий холодный дождь. Порывы ветра в среду будут достигать от 15 до 18 метров в секунду.

В последующие несколько дней метеорологи прогнозируют дальнейшее похолодание.

А в пятницу, 29 марта, ночью ожидаются кратковременные снегопады. В эти часы столбики термометров по республике покажут -2, -4 градуса.

Народные приметы на 27 марта

В этот день линяют домашние животные, а потому их выводят во двор, чтобы почистить.

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Вообще 27 марта получило название дня Федора-скотника, что неудивительно, если учесть, что в это время почитали домашних животных, в особенности коров и лошадей, являющихся своеобразными помощниками для крестьян.

27 марта не только ухаживали за животными, но также приводили в порядок сараи, конюшни, хлева, меняли подстилку, солому, чистили помещения от грязи и навоза. Попутно проводили самые разные обряды, которые, как верили люди, позволяли сохранить здоровье домашних животных. Скотине на шею вешали обереги, которые, согласно поверьям, защищают от сглаза и порчи.

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